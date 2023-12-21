《中二寄生魂》歌詞｜陳柏宇 (Jason Chan)新歌歌詞+MV首播曝光
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中二寄生魂歌詞｜陳柏宇 (Jason Chan)《中二寄生魂》於2023-12-19推出新歌MV，東方新地整合了陳柏宇 (Jason Chan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳柏宇 (Jason Chan)《中二寄生魂》 | 目錄
陳柏宇 (Jason Chan)《中二寄生魂》｜歌詞
初中很想解鎖聖衣套裝 當主角
校內懲戒奸黨
戰友亦集合異能來掃蕩 飛奔過
動漫情節般開往 理想國
今天起身解鎖上班套裝 卡打過
在避狂卸的鍋
過客亦集合月台全武裝 飛踭過
亦為能上車一搏
誰亦曾擁有熱血的魂
遁藏海報沒過問
如它給封印 未退散都可能
破咒寄生上陣
仍然能附身 初中那個他
仍然能着緊 不公 壓榨
仍然能劃分 對錯 忠奸
只不過 發火需代價
人成熟了是一種超進化嗎
男孩還是未曾化
躲於 世故 身軀 放眼 望世間
如防具抵抗劣化
出身一刻清楚有隊要跟 跟規格
做事還看身份
太過仗義地直言 如怪物 該幽禁
現實情節不吸引
誰亦曾擁有熱血的魂
在成長注入養分
如它給封印 未退散都可能
暗裡滿裝上陣
仍然能附身 初中那個他
仍然能着緊 不公 壓榨
仍然能劃分 對錯 忠奸
只不過 發火需代價
人成熟了是一種超進化嗎
男孩還是未曾化
躲於 世故 身軀 放眼 望世間
如防具抵抗劣化
隨時能洞悉 真話與作假
隨時能動身 抵擋惡霸
只不過 看懂需密碼
人成熟了就封起一隻眼嗎
男孩難腐化
分身 化作 影子 應對着更差
眉頭下清理敗瓦