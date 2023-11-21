《懷舊是一種品味》歌詞｜陳柏宇 (Jason Chan)新歌歌詞+MV首播曝光
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懷舊是一種品味歌詞｜陳柏宇 (Jason Chan)《懷舊是一種品味》於2023-11-10推出新歌MV，東方新地整合了陳柏宇 (Jason Chan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳柏宇 (Jason Chan)《懷舊是一種品味》 | 目錄
陳柏宇 (Jason Chan)《懷舊是一種品味》｜歌詞
西裝襯領帶很古老
甲蟲座架保養好
菲林配相機如伴侶
珍惜過氣唱片舖
唯一喜愛的古堡式法國餐廳
手機已經古董級數還用這部
新鮮感毫無 經典般長途
好 多麼好
只想回頭 不趕潮流
只可緬懷但最親厚
一種情懷 超出名牌
即使笑我太愛舊
像初戀 像知己 像經典 已足夠
又修補 又收好 你所有
共同擁有
《星光伴我心》睇不厭
再重讀你寫過信件
只因你發光記憶點
寧願因此老土不變
明知新貨色應該先進過古典
手錶已給光陰拋棄留下記念
回憶七零年 回憶一閃相見
容我 重演
只想回頭 不趕潮流
只可緬懷但最親厚
一種情懷 超出名牌
即使笑我太愛舊
像初戀 像知己 像經典 已足夠
又修補 又收好 你所有
共同擁有
送你到身後 活著沒有要求
靜靜懷舊學提琴獨奏
你與我關係 就像釀製多年的酒
流傳多久
只想回頭 不趕潮流
只擁有我們逝去所有
一種情懷 超出名牌
保管到我最後
舊街景 舊色彩 舊標準 最講究
舊菲林 舊思想 你所有
絕無僅有