Angel MV｜陳芷盈新歌歌詞+MV首播曝光
陳芷盈 – Angel 4K於今日11月21日推出新歌MV，東方新地整合了陳芷盈新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳芷盈新歌《Angel》目錄
Angel MV｜製作
Angel MV｜歌詞
Angel MV｜MV連結
|曲：張家誠
|詞：作張楚翹
|編：制張家誠
|監：
Angel MV｜歌詞
累透了便鎖上門 自己一個
亦試過連哭與笑都無 感覺
時間被 幽禁在峽谷
如一切也出錯
你只能 閉着眼靜待救助
無人之處便能發現 原來有天使
靈魂低泣那時 守護而默默注視
離群的你若然困倦 心裡石頭 請交給天使
憑光 能代替黑暗 連傷痛也醫治
或每個人生課題 未可估計
沒對錯連解答也不能 複製
人世上 不變是變改
能心跳卻珍貴
痛一場 再活過亦是造詣
無人之處便能發現 原來有天使
靈魂低泣那時 守護而默默注視
離群的你若然困倦 心裡石頭 請交給天使
憑光 能代替黑暗 重新應對未知
人群深處亦能發現 從來有天使[ 音樂製作團隊 / Music Production Crew ] 鋼琴及電子合成器 Piano & Synths: 張家誠 (Alan Ka-shing Cheung)
成全彼此旅程 相遇難道沒意義
回頭一看並無困倦 只有在旁 看守的天使
如光 能代替黑暗 重新帶你開始
聲音設計Sound Design：Zyx@SoNiceMusic
管風琴Organ: Zyx
弦樂 Strings: 國際首席愛樂樂團
吉他 Guitars: Tommy Chan
貝斯 Bass: Ben Lo
和聲及編制 Chorus and Arrangement：Wendy Zheng
