《以正義之名》歌詞｜陳蕾 (Panther Chan)新歌歌詞+MV首播曝光
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以正義之名歌詞｜陳蕾 (Panther Chan)《以正義之名》於2023-12-14推出新歌MV，東方新地整合了陳蕾 (Panther Chan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳蕾 (Panther Chan)《以正義之名》 | 目錄
陳蕾 (Panther Chan)《以正義之名》｜歌詞
曾犯過些惡行？
才為意到這麽多聖人
連累母親也遭慰問
再陰毒不需講責任
原諒我太天真
事不關他都可以惹禍上身
網絡一堆審判官 都等吃花生
用放大鏡望我品行
便以貌再為我評分
以正義 去教育人 才高等
以正義 叫我自焚 沒那麼過分
懶答辯 不羈嘴臉 罪加一等
徬彿扣一分 便終生 也不匹配做人
「抵你死 快啲去死
你今次終於都收皮
想你死 快啲去死
見到你經已想死」
一張相
不需解釋 不必掩飾
必須吊起 立即處死
高舉著正義旗
I won't give no explanation
Just let me go and I got nothing to say
大世代 矯枉過正得只配有善惡
背後故事哪需清楚
任意地數落 鍵盤下醜惡
繼續煽風點火
有正義 不須多問
以正義 去教育人 才高等
以正義 叫我自焚 沒那麼過分
懶答辯 不羈嘴臉 罪加一等
每一步一足印 總可惹起公憤
以正義 去唾罵人 道德忍
以正義 判我罪人 誓永不超生
再努力 都不可能 換到惻隱
我不用討好你 即管去稱呼我 壞人
隨便你找各樣證明
橫掂你不放下姓名
強大到使我未聽命