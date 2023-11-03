《飲酒思源 (紅館現場錄音版 / Live)》歌詞｜陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)新歌歌詞+MV首播曝光
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飲酒思源 (紅館現場錄音版 / Live)歌詞｜陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)《飲酒思源 (紅館現場錄音版 / Live)》於2023-11-01推出新歌MV，東方新地整合了陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)《飲酒思源 (紅館現場錄音版 / Live)》 | 目錄
陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)《飲酒思源 (紅館現場錄音版 / Live)》｜歌詞
誰曾蕩失路 是誰為我擲毫 為何運氣一來到 便只懂講你好
你我曾像水造 日夜一起哭訴
成就令你堅強到 就連憶苦思甜也要吞吐
沒有過去的你 便無今天的我 天不怕 但怕歌 未可唱到奈何
為了世界不細 人情越講越多 甚麼都慶賀 甚麼都找另一個
你我償盡心願 活在各自樂園
朝華麗理想行近 為何舉杯之後更覺疏遠
沒有放肆的你 何來斗膽的我 天不怕 但怕歌 未可唱到奈何
為了世界不細 人情越講越多 甚麼都慶賀 甚麼都找另一個
路太多 腳太累 追不到原來樂趣
你我友誼還能延續幾歲
沒有過去的你 便無今天的我 天不怕 但怕歌 未可唱到奈何
為了世界不細 人情越講越多 甚麼都慶賀 甚麼都找另一個
誰曾蕩失路 在誰造的堡壘 尋覓愉快的憑據 飲香檳不喝水
你我曾像水造 落在洶湧海裡
葡萄尚種於園裡 若能飲酒思源更快飲醉
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