《活該》歌詞｜陶喆新歌歌詞+MV首播曝光
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活該歌詞｜陶喆《活該》於2023-08-16推出新歌MV，東方新地整合了陶喆新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陶喆《活該》 | 目錄
陶喆《活該》｜新歌試聽
陶喆《活該》｜製作
作曲：陶喆
作詞：李焯雄
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陶喆《活該》｜歌詞
裝得像白鴿溫馴無害
原來是蝙蝠吸飽血才離開 Wo
你耍我像老鼠跑滾輪
耍得我團團轉身心耗損 Yeah
為什麼 你一笑 我奉上自尊 Wo
為什麼 你一哭 我自責不是人 Yeah
為什麼 認真反而受困
以為能改變你因此惡夢纏身 Wo Yeah
請繼續 繼續以假亂真
請繼續 演好人 演得栩栩如生 Wo Yeah
祝福你 你會有 最美好結局 Yeah
下地獄 那是你 最震撼的教育 Yeah
祝你活該 地獄為你開
馬上閃開 不送別回來
別再來危害 Yeah
祝你活該 地獄為你開
祝你愉快我拭目以待
我為你默哀 Yeah
認識你真的是倒八輩子的霉
希望下個交替不會變吸血鬼
你玩夠了沒
你玩夠了沒
裝得像白鴿溫馴無害
原來是蝙蝠吸飽血才離開 Wo
你耍我像老鼠跑滾輪
耍得我團團轉身心耗損 Wo Yeah
祝福你 你會有 最美好結局 Yeah Wo
下地獄 那是你 最震撼的教育 Yeah
祝你活該 地獄為你開
馬上閃開 不送別回來
別再來危害 Yeah
祝你活該 地獄為你開
祝你愉快我拭目以待
我為你默哀 Yeah
認識你真的是倒八輩子的霉 Yeah Wo
希望下個交替不會變吸血鬼
來互相傷害
來互相傷害
活該換你倒霉
活該換你倒霉
活該換你倒霉
今生別再
圖片來源：專輯封面