《來 (影視劇《為有暗香來》片尾曲)》歌詞｜陸虎新歌歌詞+MV首播曝光
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來 (影視劇《為有暗香來》片尾曲)歌詞｜陸虎《來 (影視劇《為有暗香來》片尾曲)》於2023-10-27推出新歌MV，東方新地整合了陸虎新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陸虎《來 (影視劇《為有暗香來》片尾曲)》 | 目錄
陸虎《來 (影視劇《為有暗香來》片尾曲)》｜歌詞
是寂寞裡有一點孤寂 才貪戀這絲絲縷縷
想留住春意 想把相思醫 想和你就此醉在夢裡
是人世間散落的氣息 讓魂魄在其間遊離
把藥碾成泥 把溫柔榨取 把你的好全部都收集
長著青苔的 濕地 慢慢剝開的 酸橘
在每個痛的 夜裡 獨自燻染的 舊衣
漫天飛舞的 柳絮 新墨未乾的 痕跡
夢幻泡影一齣戲 一朝醒來無人替
是人世間散落的氣息 讓魂魄在其間遊離
把藥碾成泥 把溫柔榨取 把你的好全部都收集
長著青苔的 濕地 慢慢剝開的 酸橘
在每個痛的 夜裡 獨自燻染的 舊衣
漫天飛舞的 柳絮 新墨未乾的 痕跡
夢幻泡影一齣戲 一朝醒來無人替
長著青苔的 濕地 慢慢剝開的 酸橘
在每個痛的 夜裡 獨自燻染的 舊衣
漫天飛舞的 柳絮 新墨未乾的 痕跡
夢幻泡影一齣戲 一朝醒來無人 替
來來來來 來來來來
來來來來 來來來來
來來來來來來來來來來來
來來來來來來來