《甜心老爹》歌詞｜雷深如 (J.Arie)新歌歌詞+MV首播曝光
雷深如 (J.Arie)《甜心老爹》 | 目錄
雷深如 (J.Arie)《甜心老爹》｜歌詞
Daddy daddy
I need no sugar daddy
Sweetie honey
I make my money
Daddy daddy
I am my sugar nanny
Gotta be free
Gotta be me
And what I could be
做個有志氣嘅歌手 所以唔使落嘴頭氹啲金主開條大水喉
我既作品唔使啲 唔等洗嘅大堆頭 本身無乜物質需求
男友覺得我飛唔出佢手心 畀佢教訓搞到冇覺好瞓
最憎啲大男人口吻 執埋包袱轉頭就即刻走人 （oops）
係吖我窮吖 我窮到日日食麵包吖 死都唔會用鮑鮑換包包吖
本小姐係咁難搞吖 冇本事呢哥仔少啲打攪
唔使人包 自己條數自己找 呢啲係叫做家教
搵幾多洗幾多唔問人攞呢 呢啲先叫做把炮
男孩們 唔係白手興家不必靠近
男孩們 其實樂意養育包你住瞓
從來仇恨富 看見就躁 靠老竇二世祖
從來憑自我 我會做到 場内萬二人Show
Daddy daddy
I need no sugar daddy
Sweetie honey
I make my money
Daddy daddy
I am my sugar nanny
Gotta be free
Gotta be me
And what I could be
阿姐我鍾意做乜就做乜 食乜就食乜玩乜就玩乜
至憎人齮齮齕齕我係癲癲得得 你嫌我低級 我何嘗唔嫌你低質
貼地你睇我唔起 唔使俾面你 因為唔使你pay
同你講都嘥氣 你同我冇得比 你靠男人俾但係我係self made
聽得多佢哋說為我好
我願佢哋跌倒
其實獨個 我過得好更多
今晚想浸浴 浸住嘆酒 四十八度醇厚
自殺式 通宵飲到嘔
醉住醉住醉住食 西多
醉咪醉住去寫歌 天光
醉住看部戲
敷張面膜撻落床 暢快睡一趟
搵多啲錢 出我嘅歌 我唱我隻歌
我炮製每首我嘅歌 全是我資助
尚未入睡 靈光閃過
錄錄錄錄 又攤上床
三點High Tea 七點去Spa 我再去踢波
貴氣與麻甩的一個 誠品裡打坐
打番鋪機 書再不看
立立雜雜 蠟燭滿床
點解我又買多咗
人踏實又狂放
最 憎船P 最 憎行山 辛苦嘅阿姐唔啱
名牌包包靚衫跑車大餐 男人畀阿姐唔貪
冇智力冇知識所以賣弄姿色 唔係我做開個瓣
靠人哋餵飯我食唔慣慣咗要食就靠自己開餐
Daddy daddy
I need no sugar daddy
Sweetie honey
I make my money
Daddy daddy
I am my sugar nanny
Gotta be free
Gotta be me
And what I could be
Daddy daddy
I need no sugar daddy
Sweetie honey
I make my money
Daddy daddy
I am my sugar nanny
Gotta be free
Gotta be me
And what I could be