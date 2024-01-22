《永遠舊愛人》歌詞｜魚蛋新歌歌詞+MV首播曝光
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永遠舊愛人歌詞｜魚蛋《永遠舊愛人》於2023-12-19推出新歌MV，東方新地整合了魚蛋新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
魚蛋《永遠舊愛人》 | 目錄
魚蛋《永遠舊愛人》｜歌詞
跟你追憶那些纏綿舊戲份
誰又徹夜陪伴靠在你身
你怎跟她接近
從來未預料分開的可能
方向感都缺失痛了先悔恨
曾堅守舊盟誓約天意弄人
限我一刻鍾戒了天真
如今這愛愛愛恨
無緣無故永遠舊愛人
能否給一個共你相仿的替身
遺憾某日某段記憶貫穿了靈魂
若要清醒拒絕借悲劇放任
如今這愛愛愛恨
無能為力道別舊愛人
回想當天太狠是我口不對心
留下要是再沒挽留故事再沒以後
不甘心也要甘心讓你自由
從來未預料分開的可能
方向感都缺失痛了先悔恨
曾堅守舊盟誓約天意弄人
限我一刻鐘戒了天真
如今這愛愛愛恨
無緣無故永遠舊愛人
能否給一個共你相仿的替身
遺憾某日某段記憶貫穿了靈魂
若要清醒拒絕借悲劇放任
如今這愛愛愛恨
無能為力道別舊愛人
回想當天太狠是我口不對心
留下要是再沒挽留故事再也沒以後
不甘心也要甘心讓你自由
如今這愛愛愛恨
無緣無故永遠舊愛人
能否給一個共你相仿的替身
遺憾某日某段記憶貫穿了靈魂
若要清醒拒絕借悲劇放任
如今這愛愛愛恨
無能為力道別舊愛人
回想當天太狠是我口不對心
留下要是再沒挽留故事再沒以後
不甘心也要甘心讓你自由