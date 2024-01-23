《1.1》歌詞｜鹿晗 (LuHan)新歌歌詞+MV首播曝光
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1.1歌詞｜鹿晗 (LuHan)《1.1》於2024-01-12推出新歌MV，東方新地整合了鹿晗 (LuHan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
鹿晗 (LuHan)《1.1》 | 目錄
鹿晗 (LuHan)《1.1》｜歌詞
暫時忘了吧 昨天
生活要點改變
或許 日復一日的昨天 今天
隨之不再出現 oh
我不想再停留 下個路口
滿載著未知向前走
我不想再等候 思前顧後
聽不到拒絕的理由
Oh Oh 相信世界還有另一種空氣 等待我呼吸 呼吸
Oh Oh 盡情感受在無拘無束 暢快自由的經歷 經歷
和我 經過這段旅行美好無限在 隨心的奔向那未來
Oh Oh 相信世界還有另一面嶄新 指引我追尋 oh
那就忘了吧 時間 oh
別被現實改變
就算是 有個聲音在耳邊 盤旋
揮手讓他走遠 oh
我不想再停留 下個路口
滿載著未知向前走
我不想再等候 思前顧後
聽不到拒絕的理由
Oh Oh 相信世界還有另一種空氣 等待我呼吸 呼吸
Oh Oh 盡情感受在無拘無束 暢快自由的經歷 經歷
和我 經過這段旅行美好無限在 隨心的奔向那未來
Oh Oh 相信世界還有另一面嶄新 指引我追尋 oh
忘掉程式的安排
讓指令統統移出 腦海
我已選擇站出來
特立在規則之外
Oh Oh 相信世界還有另一種空氣 等待我呼吸 呼吸
Oh Oh 盡情感受在無拘無束 暢快自由的經歷 經歷
和我 經過這段旅行美好無限在 隨心的奔向那未來
Oh Oh 相信世界還有另一面嶄新 指引我追尋 oh