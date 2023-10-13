《壞蛋 – 電影《周處除三害》片尾曲》歌詞｜麋先生新歌歌詞+MV首播曝光
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壞蛋 – 電影《周處除三害》片尾曲歌詞｜麋先生《壞蛋 – 電影《周處除三害》片尾曲》於2023-10-05推出新歌MV，東方新地整合了麋先生新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
麋先生《壞蛋 – 電影《周處除三害》片尾曲》 | 目錄
麋先生《壞蛋 – 電影《周處除三害》片尾曲》｜新歌試聽
麋先生《壞蛋 – 電影《周處除三害》片尾曲》｜製作
作曲：吳聖皓 Sheng Hao Wu / 林喆安 Z_An_Lin
作詞：吳聖皓 Sheng Hao Wu
編曲：麋先生 MIXER
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麋先生《壞蛋 – 電影《周處除三害》片尾曲》｜歌詞
你像一條不冷靜的蛇
不留情面的把愛生剝活吞
愛著我又愛著他的人
像為了幾片麵包屑就落地的白鴿 親愛的看開點我是你心口底下的逃犯
換一個摯愛還給自己自由自在
再全新的醒來
讓我的野蠻至少一次為我盡情的狂歡
做一個壞蛋至少不用奇奇怪怪
把自己關起來
肆無忌憚 掛在嘴邊嫌棄的畜牲
卻被每天塞下肚還不覺得撐
誰也閒著沒閒著 動不動就進火坑
怪就怪我們天生 浪漫過盛 親愛的看開點我是你心口底下的逃犯
換一個摯愛還給自己自由自在
再全新的醒來
讓我的野蠻至少一次為我盡情的狂歡
做一個壞蛋至少不用奇奇怪怪
把自己關起來
肆無忌憚
圖片來源：專輯封面