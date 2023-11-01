《都是浪漫害的》歌詞｜麋先生 (MIXER)新歌歌詞+MV首播曝光
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都是浪漫害的歌詞｜麋先生 (MIXER)《都是浪漫害的》於2023-10-17推出新歌MV，東方新地整合了麋先生 (MIXER)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
麋先生 (MIXER)《都是浪漫害的》 | 目錄
麋先生 (MIXER)《都是浪漫害的》｜歌詞
你想用玫瑰說什麼
你說這片雲像什麼
不過都是浪漫的 胡說
當再見開始抱著說
當祝福非得說出口
不過都是浪漫 找罪受
不就是陰天
不就是多支菸
要搞得多可憐
要弄得多淒美
又再哭一遍
就又被笑一遍
都閉嘴
都是浪漫害的
我們是從什麼時候開始感覺痛
吞下第一口啤酒
第一次跟著歌手
剝開寂寞
我們是從什麼時候無力的還手
都怪我愛上溫柔
卻討厭太溫柔
才讓你仗著溫柔
抓著愛對我說
別動
都是浪漫讓時間會哭會痛
都是浪漫讓回憶多了傷口
何況是我
都是浪漫讓愛逗留那麼久
都是浪漫
都不乾脆點
拜託 請放心走
至少讓我們能像一場
燦爛煙火
我們是從什麼時候開始感覺痛
吞下第一口啤酒
第一次跟著歌手
剝開寂寞
我們是從什麼時候無力的還手
都怪我愛上溫柔
卻討厭太溫柔
才讓我這個歌手
讓你能聽得懂