呢個新年好緊要 MV｜2026 TVBI原創賀年歌曲MV新歌歌詞+MV首播曝光
2026 TVBI原創賀年歌曲MV新歌《呢個新年好緊要》目錄
呢個新年好緊要 MV｜製作
呢個新年好緊要 MV｜歌詞
呢個新年好緊要 MV｜MV連結
呢個新年好緊要 MV｜製作
|曲：《呢個新年好緊要》 爵穎 劉漢傑
|詞：Lyrics 作 爵穎
|編：Arranger 陳維汐WeiC
|監：
呢個新年好緊要 MV｜歌詞
Verse 1
新一年 馬上有福氣 我祝你 馬到功成了
搵大錢 人人都想要 睇風水生肖 穩陣了
Verse 2
約埋Friend 煲劇煲通宵 講演技 個個出曬招
喺個廳 影相最緊要 喂呢個新年 好有Feel~
Pre
有你有我 齊齊笑
Chorus
好緊要 旺旺旺
好緊要 興興興
好緊要 勁勁勁
好緊要 正正正
好緊要 掂掂掂
好緊要 靚靚靚
好緊要 紅紅紅
好緊要 發發發
好緊要 旺旺旺
好緊要 興興興
好緊要 勁勁勁
好緊要 正正正
好緊要 掂掂掂
好緊要 靚靚靚
好緊要 紅紅紅
好緊要 發發發
Verse 3
換架車 四圍睇靚View
有層樓 夠曬穩陣了
飲勝啦 好事滿街跳
喂呢個新年 不得了~
Pre
有你有我 齊齊笑
Rap
細車大車都唔緊要 安全到達最緊要
屋企細細都唔緊要 有個窩先最緊要
粗茶淡飯唔緊要 食團圓飯最緊要
早到遲到都不緊要
一家團聚最緊要！好緊要！
好緊要 旺旺旺
好緊要 興興興
好緊要 勁勁勁
好緊要 正正正
好緊要 掂掂掂
好緊要 靚靚靚
好緊要 紅紅紅
好緊要 發發發
好緊要 旺旺旺
好緊要 興興興
好緊要 勁勁勁
好緊要 正正正
好緊要 掂掂掂
好緊要 靚靚靚
好緊要 紅紅紅
好緊要 發發發
呢個新年好緊要呀！
Artiste:
Music Production 音樂製作
《呢個新年好緊要》
Producer 製作：Madison Lau
Composed 作曲：劉漢傑
Vocal Producer 配唱製作：Madison Lau
Guitarist 吉他 ：Jin Wei Backing
Vocalist 和音：Yee Xing
Backing Arranger 和音編寫：Yee Xing
Recording Engineer 錄音師 : 陳韋穎WeiC，QE Lim，Hong Xu
Recording Studio 錄音室: Little Bad Music Studio,Qactus Studio,Bosh Production Studio
Mix & Mastered 混音/母帶：陳韋穎WeiC
訂閱Channel: TVB Music Group