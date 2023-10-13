《決定不想你》歌詞｜9m88新歌歌詞+MV首播曝光
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決定不想你歌詞｜9m88《決定不想你》於2023-10-06推出新歌MV，東方新地整合了9m88新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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9m88《決定不想你》｜歌詞
沒有 更親切的道理
沒有 更順暢的邏輯
沒有 銅牆和鐵壁
沒有 隱藏的眼睛
你不需要變得透明
你只需要來者不拒
當一陣狂潮退去
沒有 留下真理
決定不想你
不管你在哪裡
解孤獨的謎語
看荒唐的電影
決定不想你
就算我的靈魂
曾經被你安靜的殖民
我的身體 曾經被你瘋狂的佔據
沒有 飛鳥的飛行
在沒有 雲朵的背景
沒有 不滿足的好奇
沒有 一再查看的沒有訊息
你不需要變得透明
你只需要來者不拒
當一陣狂潮退去
沒有 留下真理
只要沒有感覺
就感覺不到 沒有愛情
當我開始渴望被保護 就應該警惕
這一刻與自由平行的心
決定不想你
不管你在哪裡
解孤獨的謎語
看荒唐的電影
決定不想你
就算我的靈魂
曾經被不安份的狙擊
我的身體 還留著你治癒的痕跡
那是我們昨天愛過
我的回憶 有被愛過的痕跡
圖片來源：專輯封面