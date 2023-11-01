《ZOOM ZOOM》歌詞｜aespa新歌歌詞+MV首播曝光
aespa《ZOOM ZOOM》 | 目錄
aespa《ZOOM ZOOM》｜歌詞
Yeah, yeah, yeah, yeah
Don't look away 'cause
I'ma zoom in on ya
You know I'm not afraid to go
Jump straight into the storm
Sit back, enjoy the ride (Okay, okay)
I don't care what they say I want it all for me
Can't stop me, let 'em all know that
I'm ready to take it on
We can be extraordinary
Or maybe you're ok with just ordinary, huh?
This could be the end of me
So, I'ma bring you closer like my enemy, boom
Talk that talk, yeah, all you wanna
Walkin' through together
Show you what I got, extreme me
That's just what I like
Keepin' it simple just for ya
All you gotta do is just try it
Don't even fight it, this fatе ain't for you to resist
Don't look away, let me show ya
Winnin' whilе I'm smilin'
Zoomin' in, zoomin' in on ya
Zoom, zoomin', I'ma zoom, zoom in on ya
I'ma zoom in on ya
Zoom, zoomin', I'ma zoom, zoom in on ya
I'ma zoom in on ya
Zoom, zoomin', I'ma zoom, zoom in on ya
I'ma zoom in on ya
Zoom, zoom, time to have some fun
Zoom, zoom, ready? Here we go
Take it higher
ヤバいスピードで
瞬きさえ dangerous? Yes
Givin' you, givin' you all I got
速度上げて行こうよ
Zoom, zoom
Everybody knows I'm extra
Boom, boom
Exreme in my ways
Down, down goin' one, two, three
すぐに見せてあげるほら A to Z Hey
君と立ち上がる 戦いに向かう
譲れない想いを守るため
瞳逸らさないで
次の世界へ
Zoomin' in, zoomin' in on ya
Zoom, zoomin', I'ma zoom, zoom in on ya
I'ma zoom in on ya
Zoom, zoomin', I'ma zoom, zoom in on ya
今 zoom in on ya
Zoom, zoomin', I'ma zoom, zoom in on ya
I'ma zoom in on ya
Zoom, zoom, 楽しもうよ
Zoom, zoom, この瞬間を
今始まる
このステージで輝くよ, shinin' bright
止められない 止まらせない
Come bring the encore, yeah
Yeah, zoomin', zoomin' I'ma zoom in on ya
Yeah
I'ma zoom, zoom in on ya
Zoom, zoomin', I'ma zoom, zoom in on ya,I'ma zoom in on ya
Zoom, zoomin', I'ma zoom, zoom in on ya,I'ma zoom in on ya
Zoom, zoomin', I'ma zoom, zoom in on ya,I'ma zoom in on ya
Zoom, zoom, 楽しもうよ
Zoom, zoom, この瞬間を
Now, ya in my sights, I can't leave you behind
You know I'm doin' it my way, 'cause
I'm zoom, zoomin', I'ma zoom in on ya
Now, ya in my sights, I can't leave you behind
I'm gonna take it to the top 'cause
I'm zoom, zoomin', I'ma zoom in on ya