《Why You》歌詞｜AGA新歌歌詞+MV首播曝光
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Why You歌詞｜AGA《Why You》於2024-01-19推出新歌MV，東方新地整合了AGA新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
AGA《Why You》 | 目錄
AGA《Why You》｜歌詞
I don’t care 靜默如蛀蟲在咬
聲帶有沾血索帶 等你解
I dun know why 咬壞唇舌難大嗌
挨緊也不要抱緊 入懷
Why can’t you try 讓情慾腐壞
任情緒唆擺 逼到我墮崖
Why 快樂完更不快
Say you I don’t think I can think about you
一想你每天黑得太快
想得心血澎湃 想不想再捱
Say you I don’t think I can think about you
一想你細胞死得更快
想爭吵也難怪 想撕開我們媚態
I don’t care 落淚成癮仍未戒
悲傷怕堆滿眼中 活埋
Why can’t I cry 哭斷了繃帶
令人性肢解 飛舞在斷涯
Why 痛也要講姿態
Say you I don’t think I can think about you
一想你髮膚枯得更快
想得心血澎湃 想不想再嗌
Say you I don’t think I can think about you
一想你半生飛得更快
想追憶也難怪 想不到降臨懲誡