《別要講》歌詞｜AP潘宇謙新歌歌詞+MV首播曝光
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別要講歌詞｜AP潘宇謙《別要講》於2024-01-23推出新歌MV，東方新地整合了AP潘宇謙新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
AP潘宇謙《別要講》 | 目錄
AP潘宇謙《別要講》｜歌詞
誰貪玩喪志 才依稀至此 也不過當初太不智
重新跟我試 重新的結識彼此 拔去這倒插的刺
毋須找錯對 毋須找証據 證實你 證實我 也是這一對
誰都想你去 忘記過程只須記得 這刻開心對不對
如當初快樂
無非想快樂
還望能捉緊這種感覺
曾多少冷漠 才多少錯愕
曾令誰傷心我不安
哪個鬥氣倔強 這次就別要講
哪個放肆任性 這次就別要講
哪個要發脾氣這次就別要講
這晚要去驗證 這愛情未耗光 Girl
如果短訊裡 曾苛刻進取 我想去刪走那一句
曾經一晚裡 曾講出廢話一堆 沒意識的我很醉
毋須找錯對 毋須找証據 證實你 證實我 注定也一對
來拋低過去 如過往誰種種壯舉 亦要爭執太瑣碎
如當初快樂
無非想快樂
還望能捉緊這種感覺
曾多少冷漠 才多少錯愕
曾令誰傷心我不安
哪個鬥氣倔強 這次就別要講
哪個放肆任性 這次就別要講
哪個要發脾氣這次就別要講
這晚要去驗證 這愛情未耗光 Girl
如當初快樂
無非想快樂
還望能捉緊這種感覺
曾多少冷漠 才多少錯愕
曾令誰傷心我不安
Every time when you smile you know I'm by your side
Every time when you cry you know I’m by your side
Every time when I’m down you know you're in my mind
Every time when your gone you know you’re in my mind
Girl