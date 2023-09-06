《愛情裡的小人物》歌詞｜Apple 凌雪怡新歌歌詞+MV首播曝光
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愛情裡的小人物歌詞｜Apple 凌雪怡《愛情裡的小人物》於2023-09-05推出新歌MV，東方新地整合了Apple 凌雪怡新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Apple 凌雪怡《愛情裡的小人物》 | 目錄
Apple 凌雪怡《愛情裡的小人物》｜新歌試聽
Apple 凌雪怡《愛情裡的小人物》｜製作
作曲：JC 陳詠桐
作詞：陳詠謙
編曲：WE5
監製：WE5
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Apple 凌雪怡《愛情裡的小人物》｜歌詞
傳説中滿分的愛情 流傳偉大理論
然而像我這種小人物 如何拒絕面紅
迷信你有一束陽光 懷疑我在發夢
情動大概不止等閒事 才漸漸難自控 從你的 眼睛 笑聲 期待情歌
心裡面 又愛 又怕 沒有甚麼
只想你陪著我 陪著我
借半晝覺得生於這裡 輕鬆感覺 比苦惱多 牆角的 唱機 唱片 懷念情歌
天與地 漸冷 漸暖 害怕甚麼
偏偏有 一種心跳 我太清楚
期待著喜歡的人物 停下吻我 無意中我想起你時 原來有份渴望
平凡日子一些小場合 唯求你亦在旁
多想你 生活入面 一分一秒不需太趕
多想你 生命入面 悲歡哭笑會記得我
無聊地借故見見你便快樂
甜蜜地偶爾碰碰你沒隔膜 從你的 眼睛 笑聲 期待情歌
心裡面 又愛 又怕 沒有甚麼
只想你陪著我 陪著我
借半晝覺得生於這裡 輕鬆感覺 比苦惱多 牆角的 唱機 唱片 懷念情歌
天與地 漸冷 漸暖 害怕甚麼
偏偏有 一種心跳 我太清楚
無論遇到幾多人物 仍然要選我
圖片來源：專輯封面