本尊不是我 MV｜Archie 冼靖峰新歌歌詞+MV首播曝光
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Archie 冼靖峰 – 本尊不是我 (劇集《本尊就位》主題曲)於今日1月31日推出新歌MV，東方新地整合了Archie 冼靖峰新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Archie 冼靖峰新歌《本尊不是我》目錄
本尊不是我 MV｜製作
本尊不是我 MV｜歌詞
本尊不是我 MV｜MV連結
本尊不是我 MV｜製作
|曲：徐洛鏘
|詞：楊熙
|編：徐洛鏘
|監：劉易昇
本尊不是我 MV｜歌詞
想 得到那魅力無限
好 照他那動人來扮
我 就算亮燃夜空 能留下嗎
能讓世人存記 是我嗎
為了得到一切需要去扮
為了得到一剎的搶眼
忘掉本我去成為他
又會真正滿足嗎
就算真有光照不過向他
被提起的不是我
霎眼潮流過
身影也漸淡
想 飛出去大地無限
不 再不要為誰停下
我 用我未來日子 能成就嗎
能讓世人存記 是我嗎
為了得到一切需要去扮
為了得到一剎的搶眼
忘掉本我去成為他
又會真正滿足嗎
就算真有光照不過向他
被提起的不是我
霎眼潮流過
身影也漸淡
終身也難尋得那盛讚
本尊不是我 MV｜MV連結
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