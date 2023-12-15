《304 (feat. 影子計劃Shadow Project)》歌詞｜Bae 林采欣新歌歌詞+MV首播曝光
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304 (feat. 影子計劃Shadow Project)歌詞｜Bae 林采欣《304 (feat. 影子計劃Shadow Project)》於2023-11-30推出新歌MV，東方新地整合了Bae 林采欣新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Bae 林采欣《304 (feat. 影子計劃Shadow Project)》 | 目錄
Bae 林采欣《304 (feat. 影子計劃Shadow Project)》｜歌詞
304 304
是我想你的 秘密特殊數字
你在我心裡就像是
拔不掉的刺
你造作的姿勢
愛說謊的自私
為愛瘋狂的樣子
都讓人著迷得失去理智
傻子 我怎麼會敢放肆
只會在想你時
寫下304
你美得不可一世
倒著看更有意思
就喜歡
你這種清純的款式
304 304 304 304 yeah
為你唱歌 為你作詞 為你寫詩
304 304 304 yeah
現在我只寫我的故事 而你到此為止
304 我留下的門牌
沒留下妳 留下煩心事在我的腦海
猜不透妳突然的轉變 想要再靠近妳一點
把訊息翻遍 為了妳徹夜難眠
找不到 一點點 一點點 umm
到底妳 跑去哪 mmm
看穿了 我所有 的謊言 Yeah I’m falling into trap
12點 的午夜 不要把 我處決
Just give me one chance Just give me one chance
全都是我的錯
Rocking on the road But I can’t even talk
大雨下得狠 淋濕了 妳和我
我無法克制對於妳的感受
304 304 304 yeah
為你唱歌 為你作詞 為你寫詩
304 304 304 yeah
現在我只寫我的故事 而你到此為止