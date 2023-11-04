《十二變》歌詞｜Beanies新歌歌詞+MV首播曝光
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十二變歌詞｜Beanies《十二變》於2023-10-28推出新歌MV，東方新地整合了Beanies新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Beanies《十二變》 | 目錄
Beanies《十二變》｜歌詞
樹林沒光線（會寂寥）
大城沒故事（沒叫囂）
若年月飛快 意外撲於跟前
幼稚與固執竟有限時
路途沒車票（會動搖）
祈求沒一次兌現（沒脫險）
若成就飄渺 我像行著鋼線
看運氣那麼罕見
兩手 太多想擁有
然而存在有盡頭
決定再缺少仍探索幻變的永久
就放膽
花一年光陰找我睿智
從十二個月光變出更多詩意
找一個地址
為發現我可以善變千種思念裡邊
花一行音階寫我大志
曾十二次受傷就唱出滿街紛擾
跟變遷
人超出世界限制
出乎意料
由零學世事
十二倍改變
愛恨也變出千百面
如命數 或半音 無定案 也可似 星體 轉移
未來賺不了（會動搖）
用餘下英勇鍛鍊（沒脫險）
用餘下福氣 創造無限蛻變
你為我變得驚歎不已
花一年光陰找我睿智
從十二個月光變出更多詩意
找一個地址
為發現我可以善變千種思念裡邊
當一時之間也可開竅
曾十二次窒息用信心撐多一點
可脫險
人超出世界限制
才重要
將疤痕當作我的標誌
從十二遍歷史學放開滿身污點
可叫囂
尋找新世界是我
生存意義
若明白不夠（出乎意料）
若能力不夠（未算渺小）
若成就不夠（人是會變）
若無限不夠