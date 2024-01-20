《勉強當作我有病吧》歌詞｜before the night ends新歌歌詞+MV首播曝光
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勉強當作我有病吧歌詞｜before the night ends《勉強當作我有病吧》於2023-12-22推出新歌MV，東方新地整合了before the night ends新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
before the night ends《勉強當作我有病吧》 | 目錄
before the night ends《勉強當作我有病吧》｜歌詞
假使很想見 怎麽先可見面？
當憂鬱天氣 都反映心裡面
奇怪事項腦裡亂撞
奇怪亦在每件事和你都相干
太可怕 勉強當作我有病吧
不懂得怎麼不去牽掛
你可以 索性當作我有病吧
把你IG的相都LIKE了幾下
相框中的你 飄出芬芳氣味
（you're so tasty babe）
空間中彷似 充斥相戀意味
憑空猜想設計浪漫
隨便修改這現實場面都應該
太可怕 勉強當作我有病吧
不懂得怎麼不去牽掛
(baby i love you, why don't you love me back?)
你可以 索性當作我有病吧
把你IG的相都LIKE了幾下
（i can't take it no, i can't take it no more）
我不要跨出這單戀的關卡
遠處細看你可算優雅
(can i see you now?)
期望有天你也會染上這種病吧
然後找一間餐廳溫馨跟我碰面吧
點一些小菜 講起一些故事
不必講將來 不想找到意義
和你活在過去吧
成為我一些過去吧
好嗎？