《InstaGirl 讓自己成為自己》歌詞｜BOOM！怪物星人新歌歌詞+MV首播曝光
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InstaGirl 讓自己成為自己歌詞｜BOOM！怪物星人《InstaGirl 讓自己成為自己》於2023-10-13推出新歌MV，東方新地整合了BOOM！怪物星人新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
BOOM！怪物星人《InstaGirl 讓自己成為自己》 | 目錄
BOOM！怪物星人《InstaGirl 讓自己成為自己》｜歌詞
你還會喜歡我嗎 Baby
卸下了妝和偽裝 Crazy
如果我變成那種 Pretty Lady
我就會是你追蹤迷戀的女孩嗎
每天滑著 Instagram
看著別人完美的照片
是否只有自己還是那麼醜陋
默默打開美圖軟體
是否按下一鍵美顏
是否 InstaGirl就會是我
In Your Heart?
你還會喜歡我嗎 Baby
不停的追問自己 Crazy
如果我不是那種 Pretty Lady
會不會你也在我背後偷偷的笑
你還會喜歡我嗎 Baby
卸下了妝和偽裝 Crazy
如果我變成那種 Pretty Lady
我就會是你追蹤迷戀的女孩嗎
肚子餓戴牙套染髮
什麼時候開始煩惱這麼多
強迫自己活在別人的眼光中
為了 InstaGirl改變自我
In Your World
你還會喜歡我嗎 Baby
不停的追問自己 Crazy
如果我不是那種 Pretty Lady
會不會你也在我背後偷偷的笑
你還會喜歡我嗎 Baby
卸下了妝和偽裝 Crazy
如果我變成那種 Pretty Lady
我就會是你追蹤迷戀的女孩嗎
敷臉化妝打扮少睡多少小時
甜點奶茶炸雞美食我都不敢多吃
拍照沒有濾鏡說是妖怪現形
看到素顏又嗆我們都不誠實
Who Says Who Cares
我是 Beauty or Beast到底關你屁事
怪獸星人 Play Games
老娘我有我的樣子不用跟誰解釋
不問你喜歡我嗎 Baby
暫時的暫停自己 Crazy
率性的活出本色 Pretty Lady
管不管是誰在我背後偷偷的笑
讓自己成為自己 Baby
不再為誰變成 Crazy
世界上有一萬種 Pretty Lady
我總會是誰追蹤迷戀的女孩嗎
讓自己成為自己 Baby