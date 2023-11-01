《SHA LA LA 蝦啦啦》歌詞｜BOOM！怪物星人新歌歌詞+MV首播曝光
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SHA LA LA 蝦啦啦歌詞｜BOOM！怪物星人《SHA LA LA 蝦啦啦》於2023-10-13推出新歌MV，東方新地整合了BOOM！怪物星人新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
BOOM！怪物星人《SHA LA LA 蝦啦啦》 | 目錄
BOOM！怪物星人《SHA LA LA 蝦啦啦》｜歌詞
SHA LA LA 拉長的身影
SHA LA LA 燦爛的煙火
下一個日出是否你 依然陪我
Baby 蝦啦啦
被你看到摳鼻孔
穿著拖鞋吸著奶茶的我
Baby 蝦啦啦
髒話差點飆出口
正常男生哪會愛我這種
為什麼 蝦啦啦啦 看上了我
我會是 蝦啦啦啦 野蠻女友
你為什麼 一直盧我
盧到感動 變成心動
終於答應陪你去看煙火
SHA LA LA 拉住我的手
SHA LA LA 不會再放手
你說在紛亂人潮裡 容易走丟
SHA LA LA 拉長的身影
SHA LA LA 燦爛的煙火
轉過頭卻看到了你 也在看我
Baby 蝦啦啦
おはよう 안녕하세요
我在追劇不要打來吵我
Baby 蝦啦啦
天堂有路你不走
我的姐妹都說你很欠揍
時光像 蝦啦啦啦 流星劃過
回憶卻 蝦啦啦啦 有點斑駁
那個盛夏 結束以後
你我故事 才是開頭
忘了後來看了多少煙火
SHA LA LA 拉住我的手
SHA LA LA 不會再放手
你說在紛亂人潮裡 容易走丟
SHA LA LA 拉長的身影
SHA LA LA 燦爛的煙火
轉過頭卻看到了你 也在看我
想像 某處有個 蝦啦啦星球
怪物 都在那裡 蝦啦啦生活
你和我 圓滾滾 綠油油
大眼睛 我看你 你看我
找尋著 這浩瀚 的蒼穹
愛到底會有幾種
SHA LA LA 拉住我的手
SHA LA LA 不會再放手
不願在紛亂人生裡 讓你走丟
SHA LA LA 拉長的身影
SHA LA LA 燦爛的煙火
下一個日出是否你 依然陪我
Baby 蝦啦啦
天堂有路你不走
我的姐妹都說你很欠揍