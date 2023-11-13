《You’ll Be There 你會在》歌詞｜BOOM！怪物星人新歌歌詞+MV首播曝光
BOOM！怪物星人《You’ll Be There 你會在》 | 目錄
BOOM！怪物星人《You’ll Be There 你會在》｜歌詞
我們之間的默契不需要太刻意
幾個眼神就可以.只有你懂的旋律
在這大大城市放心有我來保護你
誰敢讓你傷心我會比誰都要更氣
難過我能說給你聽心思有你為我保密
幸好我的身邊有你我能做我自己
因為知道你會在
當我的天空下起了雨
你會在黑夜中做我的一顆星
You'll be There So沒關係
你總能讓我安心
你會在You'll be There Forever
當我天空下起了雨
你會在黑夜中做我的一顆星
You'll be there So沒關係
你總能讓我安心
你會在You'll be There Forever
未來所有故事都有你的名字
都要你在你用你的方式
You'll be There Forever
我們之間的默契不需要太刻意
幾個眼神就可以只有你懂得旋律
在這大大城市放心有我來保護你
誰敢讓你傷心我會比誰都要更氣
難過我能說給你聽心思有你為我保密
幸好我的身邊有你我能做我自己
因為知道你會在
當我的天空下起了雨
你會在黑夜中做我的一顆星
You'll be There So沒關係
你總能讓我安心
你會在You'll be There Forever
未來所有故事
都有你的名字
都要你在
你用你的方式治癒了我
對世界的麻痺還有懷疑
因為知道你會在
當我的天空下起了雨
你會在黑夜中做我的一顆星
You'll be There So沒關係
你總能讓我安心
你會在You'll be There Forever
當我天空下起了雨
你會在黑夜中做我的一顆星
You'll be there So沒關係
你總能讓我安心
你會在You'll be There Forever
未來所有故事都有你的名字
都要你在你用你的方式
You'll be There Forever
我們之間的默契不需要太刻意
幾個眼神就可以.只有你懂的旋律