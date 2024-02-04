《在月台上等你 (feat. Midnight) – Remix》歌詞｜Byejack新歌歌詞+MV首播曝光
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在月台上等你 (feat. Midnight) – Remix歌詞｜Byejack《在月台上等你 (feat. Midnight) – Remix》於2024-01-29推出新歌MV，東方新地整合了Byejack新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Byejack《在月台上等你 (feat. Midnight) – Remix》 | 目錄
Byejack《在月台上等你 (feat. Midnight) – Remix》｜歌詞
是夜已深空虛的班次
我鬱鬱坐在月台
害怕又再耽延
車廂中靠倚
在夜已深空虛的章節
匆匆的歲月面前
有過類似
When your gone 冇再覆過我嘅訊息
你嘅愛似動漫斷續地上映
我害怕一剎化作泡影
在月球的背面
褐色眼眸裹
瞳孔中暗藏淚腺
餘下的眼淚掉進海浪裹翩翩
日後若錯失這月台
燦爛過卻找不到未來
被人海淹沒過
擠擁的裹海
道別後再於這月台
燦爛過卻剩低一片海
車廂中載着的你(我)卻被人海淹沒過
When your gone 冇再覆過我嘅訊息
你嘅愛似動漫斷續地上映
我害怕一剎化作泡影
在月球的背面
褐色眼眸裹
瞳孔中暗藏淚腺
餘下的眼淚掉進海浪裹翩翩
在月台上我獨個等候
一列列的車 停留
開了閘的車我卻沒有登上依舊
在月台守候
剩我獨個揮手
車廂載着的你卻沒有望過背後