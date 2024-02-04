《掉進海的眼淚 – Remix》歌詞｜Byejack新歌歌詞+MV首播曝光
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掉進海的眼淚 – Remix歌詞｜Byejack《掉進海的眼淚 – Remix》於2024-01-29推出新歌MV，東方新地整合了Byejack新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Byejack《掉進海的眼淚 – Remix》 | 目錄
Byejack《掉進海的眼淚 – Remix》｜歌詞
傷感過十數天 和你見一面
卻依然 從遇往日的起點
鬆開過又再牽 情愫若依然不變
遺失了卻沒再撿
沉淪在記憶的泡影卻仍難忘記
是你 讓我 獨自迷失在望一遍海
眼淚掉進海浪裏
讓我一個人進睡
眼淚掉進海浪裏
心中也漸已乾涸得空虛
在那死海枯萎過蠶食了恐懼
讓那日散落的心碎
於這夜過後留低瑣碎
將啲drip擺上身我太多心
Fierce chain on my neck 偶爾傷感
And i ll be spinning the block
Thou i be seeing no opps
Im a popstar 繼續 stay on the top
沉淪在記憶的泡影 卻仍難忘記
時日過回眸 讓記憶回流 望向海逾越距離
眼淚掉進海浪裏
讓我一個人進睡
眼淚掉進海浪裏
心中卻漸已乾涸得空虛
在那死海枯萎過蠶食了恐懼
讓那日散落的心碎
於燦爛過後遺失瑣碎
為你等到白晝餘生也沒有出口
在來回地播從前的歌
眼淚掉進海浪裏
讓我一個人進睡
眼淚掉進海浪裏
心中也漸已乾涸得空虛
在那死海枯萎過蠶食了恐懼
讓那日散落的心碎
於這夜再遇可說一句