《初心小島》歌詞｜Chantel 姚焯菲 (Chantel Yiu)新歌歌詞+MV首播曝光
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初心小島歌詞｜Chantel 姚焯菲 (Chantel Yiu)《初心小島》於2024-01-12推出新歌MV，東方新地整合了Chantel 姚焯菲 (Chantel Yiu)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Chantel 姚焯菲 (Chantel Yiu)《初心小島》 | 目錄
Chantel 姚焯菲 (Chantel Yiu)《初心小島》｜歌詞
又再吹熄一支 怎會這麼快
望鏡子中 感覺有點怪
太多法則制肘 害怕長大
誰話撇下幻想 知書識禮 不怕會走歪
各樣規矩 惶惑與不解
像要撐出小島 對岸看不到
或會心慌 怎算好
處於迷途上 怎麼知道
孩童忙著撒嬌擁抱 成人忙著過得好
必經旅途 不想摔倒
常期望簡單點 不要太深奧
容許青蔥美好
悠然在故事裡畫出當天那 初心小島
還期望輕鬆點 不要太苦惱
籠蓋薄霧 或會忐忑探索命數
讓我一切放慢 不急不躁
漫漫記憶之中 深處的那端
霧裡的小島 經已這麼遠
前面孤僻雪山 怎麼取暖
孩童期待再高一寸 成人期待到心酸
必經旅途 兜兜轉轉
常期望簡單點 不要太深奧
容許青蔥美好
悠然在故事裡畫出當天那 初心小島
還期望輕鬆點 不要太恐怖
籠蓋薄霧 或會忐忑探索命數
讓我一切放慢 不急不躁
藍圖描畫了起點
來年何地探險
際遇裡 若初心呼喚我聽得見
常期望天真點 准我看得到
成長中的美好
悠然在這日這地拋低一句 青春多好
還期望輕鬆點 不要太恐怖
無數問號 就算不安處處預告
學會一切放慢 不必苦惱