《不羈》歌詞｜CK 黃斯琪, dorothy 劉君冬新歌歌詞+MV首播曝光
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不羈歌詞｜CK 黃斯琪, dorothy 劉君冬《不羈》於2023-09-22推出新歌MV，東方新地整合了CK 黃斯琪, dorothy 劉君冬新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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CK 黃斯琪, dorothy 劉君冬《不羈》｜歌詞
曲：dorothy 劉君冬、CK 黃斯琪、Edwin Ho
詞：甄敏延
編：Edwin Ho
監：Edwin Ho 望 望向你側面 視線似種 燒過頭的火焰
望 望向我側面 來體驗 揭開 肌膚下的溫熱
唇邊隱藏的思念
伏在你腳邊 等你來發現 不羈裡等一句 Would you tame me
焦急裡只一句 Come and tame me
親䁥裡差一句 We’re meant to be
急促那呼吸裡 柔情埋藏心底
那空位 那一位
凌亂眼光 輾過範圍
期待你來 聽仔細 誰人明瞭心底
我只等 你一位
繁雜野草 不算問題
留待你來 清理這一切 不理後遺 不理後遺
徐徐調情來讓我跪
使我著迷 使你著迷
柔情埋藏心底
你一位 我一位 最不解那道謎
迷人帶點高貴 不羈裡等一句 Would you tame me
焦急裡只一句 Come and tame me
親䁥裡差一句 We’re meant to be
急促那呼吸裡 柔情埋藏心底
那空位 那一位
凌亂眼光 輾過範圍
期待你來 聽仔細 誰人明瞭心底
我只等 你一位
繁雜野草 不算問題
留待你來 清理這一切 不理後遺 不理後遺
徐徐調情來讓我跪
使我著迷 使你著迷
柔情埋藏心底
你一位 我一位 最不解那道謎
迷人帶點高貴 心機慾望被馴服後 可以在曠野脫繮
幻象沒完沒了 心也定
一聲下令 被懲罰嗎 或是 被臣服嗎 Ah~ 柔情埋藏心底
那空位 那一位
凌亂眼光 輾過範圍
期待你來 聽仔細 誰人明瞭心底
我只等 你一位
繁雜野草 不算問題
留待你來 清理這一切 不理後遺 不理後遺
徐徐調情來讓我跪
使我著迷 使你著迷
柔情埋藏心底
你一位 我一位 最不解那道謎
朦朧裡的高貴
圖片來源：專輯封面