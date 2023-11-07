《我不回去》歌詞｜Cozy Syndrome新歌歌詞+MV首播曝光
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我不回去歌詞｜Cozy Syndrome《我不回去》於2023-10-31推出新歌MV，東方新地整合了Cozy Syndrome新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Cozy Syndrome《我不回去》 | 目錄
Cozy Syndrome《我不回去》｜歌詞
將 通訊封鎖放低難過
出走不怕無靠岸
但 說再見不確定快樂
休假幾天 再堅強過
學會要怎撐下去要不怕累
厭惡感覺 總要面對
過去聽你的說話 受過的傷
然後 凝淚仰望
哪怕一切 只會是笑話
慣性感覺 只會被同化
偶 爾失據 怎會後退
過度疲累 揮之不去
想 可以就 今天我不回去
當 失去安穩也許難過
想到出走如意外
但 我說不要活成競賽
總有一天 被你寵愛
學會要怎撐下去要不怕累
厭惡消化 總要面對
過去聽你的說話 受過的傷
然後 凝淚仰望
哪怕一切 只會是笑話
永遠妥協 怯一世只會被同化
偶爾失據 怎會後退
過度疲累 揮之不去
想 可以就 轉身再不回去
Dadadalila Dadadalila
無謂退讓
怕 虛構回憶多漂亮
麻木各種真相
懶理去向 我只要離開不勉強
哪怕一世 都會被說話
獻上抱歉 怯一世只會任由退化
偶爾失據 怎會後退
某日如願即使色褪
想 可以就 今天我不回去