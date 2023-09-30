《必要之惡》歌詞｜CY陳宗澤新歌歌詞+MV首播曝光
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必要之惡歌詞｜CY陳宗澤《必要之惡》於2023-09-29推出新歌MV，東方新地整合了CY陳宗澤新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
CY陳宗澤《必要之惡》 | 目錄
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CY陳宗澤《必要之惡》｜歌詞
我有時 會查你手機
影片傳給誰 全要問
再拆閱 你月結單 都不放心 再証明 你們已出軌
竟公告親友 來雪恨
步步都 守在附近
比測謊器 敏感 為何停停 望望鏡 竟這麼噁心 No~~
慈眉善目 何時因 太嫉妒淪陷
我若然受害 為何現在 更像個壞人
其實誰 喜歡當壞人
拿起刀 手在震
然而愛太深 或會令人
模糊情與恨 明白人怎麽辜負人
才越活越暗
懇請你
別害我 當壞人
別待我 不公允
你怪誰 對人欠惻隱
這好人 本來無缺憾
眼看著你待我狠 只好更狠 原來旁人 犯罪了 可薰黑我心 Woo~~
原來自衞 和還擊 意義極含混
你做完壞事 為何現在 我像個壞人
其實誰 喜歡當壞人
拿起刀 手在震
然而愛太深 或會令人
模糊情與恨 明白人應該體諒人
才越活越暗
懇請你
別害我 當壞人
別待我 不公允
𧫴 祝福各位 也夠運
別 被薄倖者 刺穿心
安穩愛一生 不必懂殺生
我卻被你
點上了 炸藥引
明白人 應該體諒人
良知即使未泯
然而這次之後 恕未能
跟你再擁吻 其實誰 喜歡當壞人
殘暴又怒憤
聽講戀愛 治癒了千萬人 Woo~~
但是 為何我像 慢慢變得陰暗
圖片來源：專輯封面