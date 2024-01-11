《因愛而來 (電影《源生罪》主題曲)》歌詞｜Dear Jane新歌歌詞+MV首播曝光
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因愛而來 (電影《源生罪》主題曲)歌詞｜Dear Jane《因愛而來 (電影《源生罪》主題曲)》於2023-12-18推出新歌MV，東方新地整合了Dear Jane新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Dear Jane《因愛而來 (電影《源生罪》主題曲)》 | 目錄
Dear Jane《因愛而來 (電影《源生罪》主題曲)》｜歌詞
仍無視快窒息了 每刻心跳也淹蓋
殘存都只要愛 彌留都不會改
為了需犧牲我成全的愛
也未有絲感慨
從前世界天真得多
爛漫似你怎麼想過 太多
但世事已 不可再 返最初
患難之中最痛見解
看到最真正的醜態
曾說同進同退的虛假堆滿一街
仍舊我會 放心仍舊我會
來揹起所有倒霉
換你的心再不需要灰
如明日 即使逼我 必須經過
全部意外
仍無視快窒息了 每刻心跳也淹蓋
殘存都只要愛 彌留都不會改
為了需犧牲我成全的愛
也未有絲感慨
受盡驚慌不安騷擾
何曾見你自在的笑
但有人會陪你花 一千億個通宵
同在進退 到死同在進退
忘我般緊扣相隨
和你不需要天的允許
如明日 即使逼我 必須經過
全部意外
仍無視快窒息了 每刻心跳也淹蓋
殘存都只要愛 彌留都不會改
為了需犧牲我成全的愛
也未有絲感慨
最極致已可一不可再
何妨共患絕症堪算精彩
懸崖上不捨不棄 只想跟你 同在跌墮
誰人像你極可貴 豁出一切我都可
麻煩請交予我 如繁星不怕多
別再等 一天你徬徨一個
別要緊 即使你迷途出錯
就抱緊 只因愛而來的我
當是你等於我