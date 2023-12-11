《Wait》歌詞｜DINO (SEVENTEEN)新歌歌詞+MV首播曝光
DINO (SEVENTEEN)《Wait》 | 目錄
DINO (SEVENTEEN)《Wait》｜歌詞
One, two, walking on your mind 一、二，在你的心中漫步
마음을 향한 걸음마 邁向心靈的步伐
가까워지는 듯싶을 때 當彼此感覺接近時
놓쳐버려 all night long 卻又錯過了一整晚
눈망울 waiting (What?) 眼神注視著等待（什麼？）
주저하며 멈춘 그 모습이 猶豫不決而停下的模樣
붕 떠버리는 무중력같이 如同懸浮在空中的零重力
서로의 맘이 가벼워질까 봐 彼此的心會不會變得輕盈
조금 무서워져서 我有點害怕
더 몰입하고 싶어 너와 想和你更加投入其中
물과 물고기의 조화 像水和魚的融合一樣
이루 말할 수가 없잖아 這是無法言喻的
Please don't tell me wait 請不要讓我等待
Oh
(Oh, wait, oh, wait)
Don't tell me wait 不要讓我等待
너를 붙잡고 말해 (말해) 우리를 拉著你說（告訴你）我們
의심하지마 (지마) don't worry (Don't worry) 不要懷疑（不要懷疑）不要擔心（不要擔心）
You and me, 빛나는 이유니까 (Don't tell me wait) 你和我就是閃亮的原因（不要讓我等待）
Please don't tell me wait 請不要讓我等待
따라 주고 받는 rhythm 跟著彼此給予的節奏
의심할 여지 없는 기분 沒有懷疑的心情
분명해 this love, vibe 明確的愛和氛圍
투명해진 눈망울 change it 眼眸變得透明，改變它
주저하며 멈춘 그 모습이 猶豫停下的模樣
망설임 속 숨어있는 의미 (Oh) 隱藏在躊躇裡的含意
이미 알잖아 난 我早已明白
이제 기다림이 現在等待
조금 어려워져서 變得有點困難
(더 몰입하고파 tonight) Yeah, yeah, yeah, yeah （我想更加投入到今晚）Yeah, yeah, yeah, yeah
(붓과 물감 같은 조화) Oh, no （像筆墨般和諧） Oh, no
이루 말할 수 없잖아, babe 這是無法言喻的，寶貝
Please don't tell me wait 請不要讓我等待
Oh
(Oh, wait, oh, wait)
Don't tell me wait 不要讓我等待
너를 붙잡고 말해 (말해) 우리를 拉著你說（告訴你）我們
의심하지마 (지마) don't worry (Don't worry) 不要懷疑（不要懷疑）不要擔心（不要擔心）
You and me, 빛나는 이유니까 (Don't tell me wait) 你和我就是閃亮的原因（不要讓我等待）
운명이란 선 앞에 서 있는 듯 彷彿站在命運的十字路口前
두려움 없이 無所畏懼
널 향한 뜀박질 벼랑 끝에 在懸崖邊向你奔跑
뜻 모를 어둠이 와도 (Oh-oh) 即使面對未知的黑暗
오직 나는 너니까 我也只有你
So please don't tell me wait
(Alright, alright, alright, wait)
Ooh
Oh, wait, oh, wait
Don't tell me wait