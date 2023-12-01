《你的黑馬 (ViuTV 劇集 “社內相親” 片尾曲)》歌詞｜Edan 呂爵安新歌歌詞+MV首播曝光
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你的黑馬 (ViuTV 劇集 “社內相親” 片尾曲)歌詞｜Edan 呂爵安《你的黑馬 (ViuTV 劇集 “社內相親” 片尾曲)》於2023-11-23推出新歌MV，東方新地整合了Edan 呂爵安新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Edan 呂爵安《你的黑馬 (ViuTV 劇集 “社內相親” 片尾曲)》 | 目錄
Edan 呂爵安《你的黑馬 (ViuTV 劇集 “社內相親” 片尾曲)》｜歌詞
庸碌資質於起點出發已屬次一等
欠缺優勢便發奮
待改寫的結尾逐寸迫緊
唯獨你靠近這個地雷
旁邊替我很操心
還願意肯 寄望人生
在這稚氣半熟男生
無人期望我會是隻黑馬
你默然為了我自貶身價
再斷言早已押下這一個他
會是最後贏家
鐵了心為了你做隻黑馬
勝利拿下剎那連本帶利算下
獎金不夠吧自行加碼
用下半生可以嘛
如換造別個 早該找個新貴 揭開下文
唯獨你願肯 託付餘生
獨注在這平凡人 激發我抵韻
無人期望我會是隻黑馬
你默然為了我自貶身價
再斷言早已押下這一個他
會是最後贏家
鐵了心為了你做隻黑馬
勝利拿下剎那連本帶利算下
獎金不夠吧自行加碼
用下半生可以嘛
歸功這勝利在我腦內全部是你
都算是怕死 但願為你 自願入戰地
無人能預計這潛在黑馬
會讓全部冷眼大感驚訝
脫穎而出剎那漫天開滿花
慶賀你是大贏家
你會否共這隻奪冠黑馬
飾演韓劇戲碼 城堡裡渡晚霞
輕輕的發問 未來可會下嫁
隸屬你這匹戰馬