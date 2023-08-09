《E先生 愛人執照》歌詞｜Edan 呂爵安新歌歌詞+MV首播曝光
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E先生 愛人執照歌詞｜Edan 呂爵安《E先生 愛人執照》於2023-07-18推出新歌MV，東方新地整合了Edan 呂爵安新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Edan 呂爵安《E先生 愛人執照》 | 目錄
Edan 呂爵安《E先生 愛人執照》｜新歌試聽
Edan 呂爵安《E先生 愛人執照》｜製作
作曲：徐浩 / 呂爵安
作詞：黃偉文
編曲：黃兆銘
監製：Edward Chan/ 黃兆銘
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Edan 呂爵安《E先生 愛人執照》｜歌詞
連續愛 連續試 連續錯
曾被愛 愚弄過 如此多
榮獲過 數段美好
不可抵消 失控惹的禍 難道我 磨練過 仍不可
熬出些修養
來使他朝 不這麽錯
談情像注定考不好那科
做對的 夠及格麼
做錯的 要用上一世 去揣摩 還要哭幾次
先有 資格 入圍嗎
還要考幾次
先有 執照 動情嗎
我自信極差
仍投入 愛戀的 千軍萬馬
就算起初 不懂招架
自錯誤裡攀爬 還要傷幾次
先算 一切 學成嗎
留了級幾次 先算 開竅
付完 幸福的代價
從前沒常識
跟她上過一課
方可愛你嗎
失戀裡學會的事情
他朝會是我的相戀秘笈嗎 時候錯 人物錯 全犯過
明白了 拿來傍身
可否將功抵過
和前度那段
即使衝撞太多
劇痛中 領悟探戈
願儲起 我犯過的錯
夠換個獎座 還要哭幾次
先有 資格 入圍嗎
還要考幾次
先有 執照 動情嗎
縱運氣極差
汲取教訓的我
總不會太差
今天殺掉我的事情
他朝再遇上
終可救贖我嗎 開車要考取 執照嗎
大狀和醫生 訓練過
才能 完全 及格嗎
慢慢學 只因 尊重它 我被錯愛 特訓過
便接你回家
若情路上 題目亦
殘酷極 毋害怕
就押後畢業好嗎 還要哭幾次
先有 資格 入圍嗎
還要考幾次
先有 執照 動情嗎
我自信極差
仍投入 愛戀的 千軍萬馬
就算起初 不懂招架
自錯誤裡攀爬 還要傷幾次
先算 一切 學成嗎
留了級幾次 先算 開竅
付完 幸福的代價
純如稚童的
必須貼夠膠布
才能升班嗎
失戀教導我的事情
他朝會是愛的高級証書嗎 忍多會好嗎
狠狠學會它
圖片來源：專輯封面