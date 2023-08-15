《只是太愛你》歌詞｜Elly艾妮新歌歌詞+MV首播曝光
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只是太愛你歌詞｜Elly艾妮《只是太愛你》於2023-08-02推出新歌MV，東方新地整合了Elly艾妮新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Elly艾妮《只是太愛你》 | 目錄
Elly艾妮《只是太愛你》｜新歌試聽
Elly艾妮《只是太愛你》｜製作
作曲：張敬軒
作詞：張敬軒
編曲：安部潤
監製：安部潤/木村正和/廖志華
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Elly艾妮《只是太愛你》｜歌詞
原諒我真的喝醉了 因為我真的想你了
一不小心就被寂寞 吞噬了愛著你的快樂
我知道這樣不應該 也知道你會受傷害
只是不想再讓自己 對你太過依賴 我明白 你給的愛 是真實地存在
只是我 不懂得如何去愛 才會讓你想離開 因為我不知道 下一輩子
還是否能遇見你
所以我今生才會
那麼努力 把最好的給你
愛你都變成傷害你
我們的愛快要窒息
不是故意 只是太愛你 原諒我真的喝醉了 因為我真的想你了
一不小心就被寂寞 吞噬了愛著你的快樂
我知道這樣不應該 也知道你會受傷害
只是不想再讓自己 對你太過依賴 我明白 你給的愛 是真實地存在
只是我 不懂得如何去愛 才會讓你想離開 因為我不知道 下一輩子
還是否能遇見你 所以我今生才會
那麼努力 把最好的給你
愛你都變成傷害你
我們的愛快要窒息
不是故意 只是太愛你 因為我不知道 下一輩子
還是否能遇見你 所以我今生才會
那麼努力 把最好的都給你
愛你都變成傷害你
我們的愛快要窒息
不是故意 只是太愛你
圖片來源：專輯封面