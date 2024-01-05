《天后》歌詞｜en新歌歌詞+MV首播曝光
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天后歌詞｜en《天后》於2023-12-21推出新歌MV，東方新地整合了en新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
en《天后》 | 目錄
en《天后》｜歌詞
終於找到藉口 趁著醉意上心頭
表達我所有感受
寂寞漸濃 沉默留在舞池角落
你說的太少或太多 都會讓人更惶恐
誰任由誰放縱 誰會先讓出自由
最後一定總是我
雙腳懸空 在你冷酷熱情間遊走
被侵佔所有還要笑著接受
我嫉妒你的愛 氣勢如虹
像個人氣高居不下的天后
你要的不是我 而是一種虛榮
有人疼才顯得多麼出眾
我陷入盲目狂戀的寬容
成全了你萬眾寵愛的天后
若愛只剩誘惑 只剩彼此忍受
別再互相折磨
因為我們都有錯
推開蒼白的手 推開蒼白的廝守
管你有多失措
別再叫我 心軟是最致命的脆弱
我明明都懂卻仍拼死效忠
我嫉妒你的愛 氣勢如虹
像個人氣高居不下的天后
你要的不是我 而是一種虛榮
有人疼才顯得多麼出眾
我陷入盲目狂戀的寬容
成全了你萬眾寵愛的天后
若愛只剩誘惑 只剩彼此忍受
別再互相折磨
因為我們都有錯
如果有一天愛不再迷惑
足夠去看清所有是非對錯
直到那時候 你在我的眼中
將不再被歌頌
把你當作天后 哦
不會再是我