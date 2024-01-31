《放手 (復合版)》歌詞｜Energy新歌歌詞+MV首播曝光
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放手 (復合版)歌詞｜Energy《放手 (復合版)》於2024-01-18推出新歌MV，東方新地整合了Energy新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Energy《放手 (復合版)》 | 目錄
Energy《放手 (復合版)》｜歌詞
除非鬼出竅 你怎麼會那麼好心
這麼關心我的生活好不好
就知道你想耍我 我有把握其實你想打我
還是快點閃 別讓你踢一腳
還以為跑向人多的地方我就跑的掉
怎麼知道你的夥伴比我到的快一秒
眾人面前單挑 如火般的尷尬
你這種整法沒人受的了
不知到底為什麼 總是要拿我捉弄
回家後無法輕鬆 我受夠了你給的痛
都跟你說了放手 不要再聽你的藉口
都跟你說了放手 不要再當什麼精神上的解脫
都跟你說了放手 我不再是你的玩偶
都跟你說了放手 從今以後不再讓你欺負我
每當看你微笑 就會感到奧妙
除非鬼出竅 你怎麼會那麼好心
這麼關心我的生活好不好
就知道你想耍我 我有把握其實你想打我
還是快點閃 別讓你踢一腳
還以為跑向人多的地方我就跑的掉
怎麼知道你的夥伴比我到的快一秒
眾人面前單挑 如火般的尷尬
你這種整法沒人受的了
不知到底為什麼 總是要拿我捉弄
回家後無法輕鬆 我受夠了你給的痛
都跟你說了放手 不要再聽你的藉口
都跟你說了放手 不要再當什麼精神上的解脫
都跟你說了放手 我不再是你的玩偶
都跟你說了放手 從今以後不再讓你欺負我
都跟你說了放手 不要再聽你的藉口
都跟你說了放手 不要再當什麼精神上的解脫
都跟你說了放手 我不再是你的玩偶
都跟你說了放手 從今以後不再讓你欺負我