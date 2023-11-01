《不喜歡沒有你的地方》歌詞｜Eric 周興哲新歌歌詞+MV首播曝光
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不喜歡沒有你的地方歌詞｜Eric 周興哲《不喜歡沒有你的地方》於2023-10-20推出新歌MV，東方新地整合了Eric 周興哲新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Eric 周興哲《不喜歡沒有你的地方》 | 目錄
Eric 周興哲《不喜歡沒有你的地方》｜歌詞
不喜歡 沒有你的地方
只喜歡 有你在我身旁
你陪我說話
你眼裡的光 完整了 最美的時光
你讓環遊世界 像流浪
心跟著你留在 最遠方
怕你自己一個人 會孤單害怕
期待未來每天的日出
一起寫下無數的紀錄
有你手心的溫度
溫暖而滿足
總能想像 我擁抱你 笑的模樣
缺少了你 世界黯淡無光
不喜歡 沒有你的地方
不喜歡 沒有你在身旁
再見太漫長
不想看漏你 每天的變化
只喜歡 有你在的地方
幸福是 有你陪我分享
你陪我說話
你眼裡的光 完整了 最美的時光
原來想念 讓人同時 快樂悲傷
有些秘密 只有你我知道
不喜歡 沒有你的地方
不喜歡 沒有你在身旁
再見太漫長
不想看漏你 每天的變化
只喜歡 有你在的地方
幸福是 有你陪我分享
你陪我說話
你眼裡的光 完整了 最美的時光