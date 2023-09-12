《枱底隧道》歌詞｜Error新歌歌詞+MV首播曝光
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枱底隧道歌詞｜Error《枱底隧道》於2023-09-11推出新歌MV，東方新地整合了Error新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Error《枱底隧道》 | 目錄
Error《枱底隧道》｜新歌試聽
Error《枱底隧道》｜製作
作曲：何秉舜
作詞：黃偉文
編曲：葉澍暉/何秉舜/Cousin Fung
監製：何秉舜
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Error《枱底隧道》｜歌詞
相約一班死黨 在晚飯
竟有 幾雙古怪 的心心眼
離婚那位和他契妹單眼
這對手足相稱 熟到爛
聽說 偷偷出界都幾千晚
何解這天 有點冷淡
誰是你真愛 誰是我真愛
誰人願將底牌揭開 枱底先會見真愛
記住
角色再修改 不要當眾反枱 誰和誰枱面談天
誰和誰枱底熱戀
愛情百態 有誰怕亂 前後上下兜幾轉
（誰食客 有三千）
誰和誰很多疑點
誰和誰和誰 春色無邊
眼前個個 也傳過電
情欲交叉感染
（誰人頭一鋪 已all-in) 只有 普通交通 在枱面
不過枱底一向 很多支綫
奇戀怪戀畤刻拆毀興建
前日吻幾遍 明日已黑臉
人頭話 不喜歡某君 雙腿伸過去取暖
記住
你所見到的 只有真相的邊 誰和誰枱面談天
誰和誰枱底熱戀
愛情百態 有誰怕亂 前後上下兜幾轉
（誰食客有三千）
誰和誰很多疑點
誰和誰和誰春色無邊
眼前個個 也傳過電 情慾交叉感染
（誰人頭一鋪 已all-in)
末刪剪 的偷拍片
是否當中有 更加震撼•
（如你）片段（望穿）
猶如 任你踏進後園
（面紅難避免）
求愛歷程裡 有苦戀錯戀 有畸戀禁戀
我公開了 難道會 令世間 百樣人 合理點
誰和誰枱面談天
誰和誰枱底熱戀
愛情百態 有誰怕亂 前後上下兜幾轉
（誰食客 有三千）
誰和誰很多疑點
誰和誰和誰春色無邊
眼前個個 也傳過電 情慾交叉感染 （誰人 頭一鋪 已all-in)
只有 普通交通 在枱面
不過枱底一向 很多支綫
奇戀怪戀時刻拆毀興建
跟你 相交僅僅 在枱面
想說枱底支綫 怎麼興建
由始至終 你不過電
枱底 結合純屬我雜念
圖片來源：專輯封面