《忘記趁早 (Pain Relief Live Ver.)》歌詞｜Felix 林智樂新歌歌詞+MV首播曝光
Felix 林智樂《忘記趁早 (Pain Relief Live Ver.)》 | 目錄
Felix 林智樂《忘記趁早 (Pain Relief Live Ver.)》｜新歌試聽
Felix 林智樂《忘記趁早 (Pain Relief Live Ver.)》｜製作
作曲：澤日生
作詞：林若寧
編曲：澤日生
監製：KENC / 澤日生
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Felix 林智樂《忘記趁早 (Pain Relief Live Ver.)》｜歌詞
曾話過跟我分了手
一世不再知道何謂快樂
曾話過不會不記得
溫暖的雪花已溶在肩膊
地下鐵穿過聚散跨過悲喜到了終點這一個站其實已經身處天國
曾話過你的軀殼
下半生也許只有任性的揮霍 然後你追過幾次星
演唱會裡尖叫重獲快樂
然後你遷往北美洲
改變心態嚮往園藝工作
人擅長一生創傷兩日忘記椎心刺骨都會有日平靜似水失去感覺
然後你放開束縛
舊背包已給裝滿是你的新寄託 拋開拋不開誰又可抗拒避免
尤其人類懂得適應早已被年月訓練
癒合已久 好好的傷口別挖開引誘回憶
眼淚再落鹽 煽惑最壞片段再上演 忘記趁早
常回頭又怎可以再行前
沒有甚麼放不低對不起
說過可以食言未算欺騙
誰人又會有責任掛牽
風花與雪月替你替換記憶晶片
不固執不發問不追究慘痛事情你也裝作不看見 笑著忘記最好
凡求存物種需要變就變
倔強地太過認真不可救藥不懂轉彎咬著別人令我變得討厭
遺忘是智慧應對變遷
只需要記住我要拼命過好今天
幸福需要新鮮
你已經找到一個廣闊未來新世界怕被記憶污染 談論到戀愛的結束
可客觀到仿似談論數學
談論到很記得那天
首爾之旅講到韓劇主角
平淡如一種社交禮貌回應彷彿昨天恩愛怨恨從沒發生跟你分割
談論到我的飄泊
但我都已經只配做你心中配角 開心不開心其實取決我視線
如能忘掉總比牽掛簡潔又容易鍛鍊
活在每天 可歌可泣的別記起美滿人生
放大每滴甜 倒後鏡上那樣看遠一點 忘記趁早
常回頭又怎可以再行前
沒有甚麼放不低對不起
說過可以食言未算欺騙
誰人又會有責任掛牽
風花與雪月替你替換記憶晶片
不固執不發問不追究慘痛事情你也裝作不看見 笑著忘記最好
凡求存物種需要變就變
倔強地太過認真不可救藥不懂轉彎咬著別人令我變得討厭
遺忘是智慧應對變遷
只需要記住我要拼命過好今天
幸福需要新鮮
你已經找到一個廣闊未來新世界怕被記憶污染 忘掉你披過的雪褸
總算解脫這個殘酷記念
忘掉你親切的五官
總算擺脫迫我回味的臉
懷念誰輕得似煙這樣廉價刻骨銘心充滿血淚遺害太深不要挑戰
承受過記憶欺壓便記得記憶衰退是個優點