《親吻我在兩分鐘以後》歌詞｜FEniX新歌歌詞+MV首播曝光
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FEniX《親吻我在兩分鐘以後》｜歌詞
（MAX）Lady 知道你正往這看
世界像是停著轉
記載中最美的詞彙都無法形容你啊
Then we make eye contact
不用多說那些贅字全都很清晰
因為你的出現讓我不用等奇蹟 （承隆）曖昧的氛圍擴散空氣中
We know
眾人的眼光也都有所不同
I will let u know
你得跟我走
還在等什麼
我給你掌控 （家齊）骨子裡 骨子裡 骨子裡迷人的tone
Oh baby 除了妳 除了妳 沒有誰能把我牽走
親吻我在兩分鐘以後
Baby it’s time to go 時間已經不多 （浦洋）骨子裡 骨子裡 骨子裡迷人的tone
Oh baby 除了妳 除了妳 沒有誰能把我牽走
親吻我在兩分鐘以後
Baby it’s time to go 時間已經不多 （家齊）你的瞳孔 你的瞳孔 一眼就能看穿我
我的心臟 為妳跳動 陷入粉紅色漩渦
你的存在我心中沒人能替代
只願意在你面前任性的像個小孩 （MAX）唯一的鑰匙能解開我心頭上的鎖
是像月亮掛在你臉上的那一抹笑容
我的靈魂全拿走
我的靈魂全拿走
我的靈魂全拿走吧 拜託 （峻廷）骨子裡 骨子裡 骨子裡迷人的tone
Oh baby 除了妳 除了妳 沒有誰能把我牽走
親吻我在兩分鐘以後
Baby it’s time to go 時間已經不多 （承隆）骨子裡 骨子裡 骨子裡迷人的tone
Oh baby 除了妳 除了妳 沒有誰能把我牽走
親吻我在兩分鐘以後
Baby it’s time to go 時間已經不多 （峻廷）全配 低跪高貴
香檳高跟鞋禮物滿點
選對 頭等艙座位
私人飛機帶你環遊全世界 I Don’t Wanna Tell You Any Lie Lie Lie
Baby I Just Wanna 製造一點安全感 （浦洋）Baby I Just Wanna Let You Know
I Just Wanna Take You Home
說得再多沒有用
把你當我公主寵 有些話 想說說不明白
Feeling Cold I Don't Wanna Let You Go （MAX）骨子裡 骨子裡 骨子裡迷人的tone
Oh baby 除了妳 除了妳 沒有誰能把我牽走
親吻我在兩分鐘以後
Baby it’s time to go 時間已經不多 （合唱）骨子裡 骨子裡 骨子裡迷人的tone
Oh baby 除了妳 除了妳 沒有誰能把我牽走
親吻我在兩分鐘以後
Baby it’s time to go 時間已經不多