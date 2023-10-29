《沉船餐廳》歌詞｜FOOLYA 虎牙新歌歌詞+MV首播曝光
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沉船餐廳歌詞｜FOOLYA 虎牙《沉船餐廳》於2023-10-04推出新歌MV，東方新地整合了FOOLYA 虎牙新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
FOOLYA 虎牙《沉船餐廳》 | 目錄
FOOLYA 虎牙《沉船餐廳》｜歌詞
曲：FOOLYA 虎牙
詞：Oscar
化妝襯衫化妝襯衫看錶紮起頭
兩點四點五點再check眼妝還是有
叫車上車有種敏感已湧上心頭
完全沒法說出口
企起坐低企起坐低向天再乞求
我今次不會不會不會極其汗臭
還期待着會 有之後
你好 咦 你準時
我先啱啱坐低
你好 初次出嚟
We gotta enjoy tonight
快啲 睇吓Menu
無謂餓壞個胃
OK 你叫
現在 淨係
垂涎前面這位
沉倒了在船上 夜幕很長
餐廳一角 慢慢坐
是是但 求求其 仍很似樣
世界變了幻象 而你悄悄發亮
員工都嘲笑 淨係望 沒食物 無聊人
我們能 沉迷地更囂張
你談吐怪雞
散發 你獨有美感 太動人(我就暈 我就暈）
你頭髮翹起
暗𥚃 灼熱我體溫 我就暈（太動人 太動人)
咁啱 都有虎牙
咁啱聲音也沙
咁啱 都冇箍牙
We simply enjoy 對話
快啲 睇吓Menu
人哋未落order
OK 算數 現在 抬頭
完全無別個他
沉倒了在船上 夜幕很長
餐廳一角 慢慢坐
是是但 求求其 謎之晚上
世界變了幻象 而你悄悄發亮
員工都嘲笑 淨係望 沒食物 無聊人
我們能 沉迷地更囂張
但願加場 餐廳一角
慢慢坐 自自在 甜耶耶 如此漂亮
世界變了幻象 而你悄悄發亮
員工趕走我
就直落 沒下落 同途行
我們能 沉迷地更渴想