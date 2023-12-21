焰 MV｜Gigi 炎明熹新歌歌詞+MV首播曝光
Gigi 炎明熹新歌《焰》目錄
焰 MV｜製作
|曲：Jonnic Lee Thompsett
|詞：彭嘉維 / Jonnic Lee Thompsett
|編：Jonnic Lee Thompsett / Johnny Yim
|監：Johnny Yim
焰 MV｜歌詞
接通我嗎
信息夠嗎
我聲線充斥過他
我的妄想
你知道嗎
火星唱歌感染他
別靜默起身尖叫
用盡力歡呼請叫囂
終端機探察到了
從頭將 新鮮感 佔據你的視綫
接觸我嗎
我不廢話
我彷似光吸引他
我的妄想
你知道嗎
最终唱腔感染他
別靜默起身尖叫
用盡力歡呼請叫囂
大動脈洞察到了
從頭將 新鮮感 改變他的偏見
當星光撮合路程
放假已不如是
七天不夠用 但我未會習慣它透支
追趕一切這旅程
習慣不怕苦
是我不夠好
受盡心魔制止
這過程 攻擊者 已每天宣戰
想努力 改標籤讓我參戰
講說話 清晰點當作新挑戰
這個炎 摔倒只會再想試
接通我嗎
信息夠嗎
我聲線充斥過他
我的妄想
你知道嗎
火星唱歌感染他
別靜默起身尖叫
用盡力歡呼請叫囂
終端機探察到了
從頭將這新鮮感 佔據你的視綫
接觸我嗎
我不廢話
我彷似光吸引他
我的妄想
你知道嗎
最终唱腔感染他
別靜默起身尖叫
用盡力歡呼請叫囂
大動脈洞察到了
從頭將這新鮮感 改變他的偏見
I wear my crown,
I’ve been trying to do my thing, I’m sound,
Everything I do, Anything I want to,
I can be like everything that everybody wants too, ya
I know, when I just be doing my thing like I don’t know how to be, I’m going,
But I just be flowing, My words be mind blowing,
And Everything I do, is just how I do it, woo
點擊可以是罪名
試試放鬆行事
輕鬆的態度 但我未會習慣它透支
不可改變壞事情
笑笑可置之
以兩火名字
燒毀乾枯節支
接通我嗎
信息夠嗎
我聲線充斥過他
我的妄想
你知道嗎
火星唱歌感染他
別靜默起身尖叫
用盡力歡呼請叫囂
終端機探察到了
從頭將 新鮮感 佔據你的視綫
接觸我嗎
我不廢話
我彷似光吸引他
我的妄想
你知道嗎
最终唱腔感染他
別靜默起身尖叫
用盡力歡呼請叫囂
火星軌跡偏側了
從明熹的新鮮感佔據你的一切
焰 MV｜MV連結
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