複雜 MV｜Gigi 炎明熹新歌歌詞+MV首播曝光

複雜 MV｜Gigi 炎明熹新歌歌詞+MV首播曝光

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Gigi 炎明熹 – 複雜 (劇集《青春本我》插曲)於今日1月30日推出新歌MV，東方新地整合了Gigi 炎明熹新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。

Gigi 炎明熹新歌《複雜》目錄

複雜 MV｜製作
複雜 MV｜歌詞
複雜 MV｜MV連結

複雜 MV｜製作

曲：Aska 張馳豪Kaitlyn 林君蓮
詞：Aska 張馳豪
編：Johnny Yim
監：

複雜 MV｜歌詞

左或右 前或後 你要的啊 都帶走吧
也想過 怎麼是我
曾經也笑過 最近才哭過 你懂嗎

我的心很複雜
我長大了我並不傻
眼睜睜共度的年華
轉眼間散落我腳下

你說我們都是普通人
離的散的都留下傷痕
回憶夢裡你笑得最真
散聚離合還是一家人

我的心很複雜
我長大了我並不傻
眼睜睜共度的年華
轉眼間散落我腳下

我不想要那麼複雜
只想一起坐在沙發 Wu~ 你們懂嗎

你說我們都是普通人
離的散的都留下傷痕
回憶夢裡你笑得最真
但我不會哭 也不會恨

你說我們都是普通人
一句話也撫平過傷痕
現實裡的你笑得最真
但我不會哭 也不會恨你

複雜 MV｜MV連結

訂閱Channel: Gigi 炎明熹

圖片來源：Youtube@Gigi 炎明熹資料或影片來源：Youtube@Gigi 炎明熹

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