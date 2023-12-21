複雜 MV｜Gigi 炎明熹新歌歌詞+MV首播曝光
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Gigi 炎明熹 – 複雜 (劇集《青春本我》插曲)於今日1月30日推出新歌MV，東方新地整合了Gigi 炎明熹新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Gigi 炎明熹新歌《複雜》目錄
複雜 MV｜製作
|曲：Aska 張馳豪Kaitlyn 林君蓮
|詞：Aska 張馳豪
|編：Johnny Yim
|監：
複雜 MV｜歌詞
左或右 前或後 你要的啊 都帶走吧
也想過 怎麼是我
曾經也笑過 最近才哭過 你懂嗎
我的心很複雜
我長大了我並不傻
眼睜睜共度的年華
轉眼間散落我腳下
你說我們都是普通人
離的散的都留下傷痕
回憶夢裡你笑得最真
散聚離合還是一家人
我的心很複雜
我長大了我並不傻
眼睜睜共度的年華
轉眼間散落我腳下
我不想要那麼複雜
只想一起坐在沙發 Wu~ 你們懂嗎
你說我們都是普通人
離的散的都留下傷痕
回憶夢裡你笑得最真
但我不會哭 也不會恨
你說我們都是普通人
一句話也撫平過傷痕
現實裡的你笑得最真
但我不會哭 也不會恨你
複雜 MV｜MV連結
訂閱Channel: Gigi 炎明熹
圖片來源：Youtube@Gigi 炎明熹資料或影片來源：Youtube@Gigi 炎明熹