透徹 MV｜Gigi 炎明熹新歌歌詞+MV首播曝光
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Gigi 炎明熹 – 透徹 (劇集《新聞女王》片尾曲)於今日12月21日推出新歌MV，東方新地整合了Gigi 炎明熹新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Gigi 炎明熹新歌《透徹》目錄
透徹 MV｜製作
|曲：江暉
|詞：呂喬恩
|編：江暉
|監：江暉
透徹 MV｜歌詞
心累了 想哭了
被模糊的眼眶 是空洞的
不記得 那遙遠的時刻
回頭看 這世界到底怎麼了
聽一聽 那聲音
靜靜的心跳 緩緩的氣息
在心靈深處 遇見當初的自己
是純白的 絢爛的 真實而美麗
閉上眼看看世界 敞開心慢慢瞭解
每寸每分滴滴點點 截然不同的視野
紛紛擾擾無法停竭 能不能讓時間凝結
就讓我能徹徹底底 回到原點
心放空了 終於開始看透了
一塵不染的 透徹的
聽見了 那聲音
從遠處的呼喚 多麼熟悉
在心靈深處 那純白的身影
在星空下 唱出了 縈繞的旋律
閉上眼看看世界 敞開心慢慢瞭解
每寸每分滴滴點點 截然不同的視野
紛紛擾擾無法停竭 能不能讓時間凝結
就讓我能徹徹底底 回到原點
B3
閉上眼看看世界 敞開心慢慢瞭解
每寸每分滴滴點點 截然不同的視野
紛紛擾擾無法停竭 能不能讓時間凝結
就讓我能徹徹底底 回到原點
心放空了 終於開始看透了
一塵不染的 透徹的
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炎明熹
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