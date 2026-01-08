風旅 Voyage… | MV｜Gigi 炎明熹新歌歌詞+MV首播曝光
炎明熹 Gigi Yim – 風旅 Voyage… |於今日1月7日推出新歌MV，東方新地整合了Gigi 炎明熹新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
風旅 Voyage… | MV｜歌詞
風旅 Voyage… | MV｜製作
|曲：KOKIA
|詞：Oscar
|編：KOKIA
|監：Edward Chan
風旅 Voyage… | MV｜歌詞
連綿綠野 遠山一片樹林
無名字野花 多勇敢
風引路 方向 不要問
陪著宇宙微塵
隨處飄 飄過異國大城
遙看滿目繁星
哪時 哪方 一切未明
河道裡 幽谷裡 覓各種劇情
旅行為遠景 不計路程
雨驟來 也能 恬靜
浮游下去 有仙境 我渴望
祈願下瞬間 找到光
風引路 璀璨的對岸
迷路了 亦無妨
woooo… wooo…
woooo… wooo…
尚有歌 輕渺但似法力
換過故事顏色
哪時 哪方 一切未明
流入雲海荒野 覓各種劇情
旅行為遠景 不計路程
隨着脈搏聲
woooooo…
哪時 哪方 一切未明
留住野花率性 為了可盡情
旅行為遠景 不計路程
雨驟來 也能 恬靜
微亮夜晚 靠風吹向未來
期待著世間 山與海
起舞吧 漂泊的世代
搖曳也是題材
wooooo……
wooooo……
Track Maker : 江口貴勅
Backing Vocals Arranged by KOKIA
