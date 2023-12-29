《二八年華》歌詞｜Gordon Flanders新歌歌詞+MV首播曝光
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二八年華歌詞｜Gordon Flanders《二八年華》於2023-12-15推出新歌MV，東方新地整合了Gordon Flanders新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Gordon Flanders《二八年華》 | 目錄
Gordon Flanders《二八年華》｜歌詞
Lyricist | Gordon Flanders
Arrangement | Sotoc
Producer | Sotoc
是誰你叫我別留戀
若那天你沒出現
偶爾窗外飄落紛紛雨點
總讓我 想起初次見面
男人嘴上說著諾言
多少年以後實現
也許你只把我看做傻瓜
那時我正當二八年華
我記得我徹夜失眠
可是你怎麼就失聯
撥不通的電話
今夜不想回家
沒想過第一次失戀
讓我如此難言
這更像一本小說
荒謬的劇本太多
少了你街道安靜的可怕
逃進人海裡沈沒
你最愛的那首剛好插播
是一剎煙火
沒留下線索
你到底有沒有愛過
沒你的日子怎麼過
我是你的第幾個
淪落至此
朋友也勸說
還誤以為是癡情郎
人生苦短虛夢一場
我只想閉上我耳朵
用我僅有的筆墨
敘述人生該有的斑駁
當束楚楚可憐的花朵
這樣你會不會心疼我
心疼我
沒你的日子怎麼過
我是你的第幾個
淪落至此
朋友也勸說
還誤以為是癡情郎
人生苦短虛夢一場
我只想閉上我耳朵
用我僅有的筆墨
敘述人生該有的斑駁
你的錯 誰教我
怎麼灑脫
這叫寂寞