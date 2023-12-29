《慢半拍》歌詞｜Gordon Flanders新歌歌詞+MV首播曝光
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慢半拍歌詞｜Gordon Flanders《慢半拍》於2023-12-15推出新歌MV，東方新地整合了Gordon Flanders新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Gordon Flanders《慢半拍》 | 目錄
Gordon Flanders《慢半拍》｜歌詞
我愛你的理由
你的雙手
放我領口
定格最幸福的鏡頭
我總是不念舊
直到了這時候
伴隨時間會溜走
片段卻能留
前方的燈光閃爍
小情節反覆略過
重溫你對我 真誠的回答
這一遍不能落空
願意為妳等待
髮黑到白
可快門停不來
好想再變半拍
慢節奏愛
不問世外
難得在對的時間
你出現
我身邊
兩顆心相遇在茫茫人海
我可以放慢
緩步走到你來的方向
窗外的陽光
照亮你在白紗裡的模樣
這時候應該笑得更自然
你儘管安心棲息我胸膛
不管以後日子怎麼樣
要記得我會為你扛
oh my love
是愛情日記最後一行
寫下情愛的感慨
和你我的未來
願意為妳等待
髮黑到白
屬於妳我的半拍
慢節奏愛
願意為妳等待
髮黑到白
可快門停不來
好想再變半拍
慢節奏愛
不問世外
難得在對的時間
你出現
我身邊
兩顆心相遇在茫茫人海