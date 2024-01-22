《認愛》歌詞｜GX (鼓鼓 呂思緯、蕭秉治)新歌歌詞+MV首播曝光
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認愛歌詞｜GX (鼓鼓 呂思緯、蕭秉治)《認愛》於2024-01-03推出新歌MV，東方新地整合了GX (鼓鼓 呂思緯、蕭秉治)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
GX (鼓鼓 呂思緯、蕭秉治)《認愛》 | 目錄
GX (鼓鼓 呂思緯、蕭秉治)《認愛》｜歌詞
最浪漫的晚餐 是和你坐在巷子口的麵攤 依偎取暖
捨不得說晚安 想和你躺在落日後的沙灘 數著星海
就算世界崩裂 在生命凋零之前 我都會在你身邊
為你認愛 為你認栽 公開表白
讓我活在 你的每個 現在未來
曾經我們擁有同一種寂寞 直到我們愛上同一片天空
靈魂只為彼此存在 你是我唯一的愛
原來愛很簡單 是你告訴我有個人想念就不會孤單
(不會孤單)
生活狼狽不堪 是你從後座緊緊擁抱著我陪我勇敢
就算世界崩裂 在生命凋零之前 我都會在你身邊
為你認愛 為你認栽 公開表白
讓我活在 你的每個 現在未來
曾經我們擁有同一種寂寞 直到我們愛上同一片天空
靈魂只為彼此存在 你是我唯一的愛
我像永無天日的荒漠 你像點燃夜空的花火
是你拯救我 是你讓幸福不再是奢求
為你認愛 為你認栽 公開表白
讓我活在 你的每個 現在未來
曾經我們擁有同一種寂寞 直到我們愛上同一片天空
靈魂只為彼此存在 你是我唯一的愛
走過燦爛 走過蹣跚 終於明白
你就是我 最想要的 那個未來
愛上你讓我終於真正自由 愛上你讓我再也別無所求
靈魂只為彼此存在 為你向世界認愛